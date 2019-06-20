Британия призывает Россию в полной мере сотрудничать по делу MH17

Министр иностранных дел Великобритании призвал Россию в полной мере сотрудничать со следователями после выдвижении обвинений четырем подозреваемым в убийстве 298 человек и сбитии самолета рейса MH17 над восточной Украиной.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в деле расследования сбития малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Как говорится в заявлении на сайте британского МИД, Великобритания поддерживает международных партнеров в осуждении сбития самолета Малайзийских авиалиний.

"Сбитие MH17 почти пять лет назад и трагическая смерть 298 человек на борту, в том числе 10 британцев, было ужасным преступлением. Семьи и друзья погибших заслуживают справедливости. Сегодня мы стали свидетелями важного шага навстречу ответственности, которую должны нести виновные в этой трагедии", - заявил Хант.

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"Великобритания оказывает поддержку следственному процессу и полностью доверяет Совместной следственной группе и системе уголовной юстиции Нидерландов. Я благодарю Совместную следственную группу за кропотливую работу, направленную на обеспечение правосудия для всех жертв из 17 различных стран, которые потеряли свои жизни в этот день", - добавил он.

"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество едино в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей", - подчеркнул Хант.

В британском МИД назвали сбитие самолета рейса MH17 шокирующим нападением на международную систему правил, которая призвана обеспечить безопасность стран.

Также сказано, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации взять государственную ответственность за сбитый самолет рейса МН17.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитый рейс MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.