В Житомире пятеро срочников-десантников сделали предложение своим девушкам во время присяги (видео)

В этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы.

В Житомире во время торжественной военной присяги предложение своим девушкам сделали сразу пятеро бойцов-срочников.

Читайте такжеТанки и авиация: десантники ВСУ отработалыи уничтожение противника на Азове (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. На плацу молодые призывники принимали присягу, давали клятву десантника.

На собрании из строя вышли пятеро парней. Их девушек также попросили выйти вперед. Мужественные воины в эту минуту немного теряются. Но таки признаются в любви и предлагают жениться. Женихом при всех надели обручальные кольца.

В целом, в этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.

Напомним, в феврале в Одессе военный сделал предложение девушке-патрульному на утреннем построении.