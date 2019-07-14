В Житомире пятеро срочников-десантников сделали предложение своим девушкам во время присяги (видео)
09:21, 14 июля 2019Общество
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В этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы.
В Житомире военные признались в любви своим возлюбленным во время присяги / Скриншот - ТСН
В Житомире во время торжественной военной присяги предложение своим девушкам сделали сразу пятеро бойцов-срочников.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. На плацу молодые призывники принимали присягу, давали клятву десантника.
На собрании из строя вышли пятеро парней. Их девушек также попросили выйти вперед. Мужественные воины в эту минуту немного теряются. Но таки признаются в любви и предлагают жениться. Женихом при всех надели обручальные кольца.
В целом, в этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.
В Житомире во время торжественной присяги своим девушкам сделали предложение сразу пятеро срочников
Напомним, в феврале в Одессе военный сделал предложение девушке-патрульному на утреннем построении.
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