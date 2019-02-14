В Одессе военный сделал предложение девушке-патрульному на утреннем построении (фото, видео)

Коллектив управления патрульной полиции Одесской области пожелал молодым людям крепко любить и всегда поддерживать друг друга.

Сегодня в Одессе военнослужащий во время построения на плацу сделал предложение девушке, работающей в патрульной полиции, выйти за него замуж.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, данное событие было приурочено к Дню Святого Валентина – празднику, который приобрел популярность в Украине.

В частности, во время построения на плацу личного состава глава областной патрульной полиции Юрий Рыбак приказал инспектору Юлии Бабаковой выйти из строя. Обращаясь к патрульной, Рыбак сказал, что сегодняшний день ей «запомнится навсегда».

Растерявшись, девушка попыталась выяснить у руководителя, что случилось, но в это время на плацу появился молодой мужчина в военной форме, в его руках был большой букет роз. В присутствии всех он опустился на колено и попросил Бабакову стать его женой. Мужчина также вручил ей цветы и надел на палец кольцо.

Все присутствующие начали аплодировать.

«Утреннее построение в управлении патрульной полиции Одесской области сегодня было необычным – военнослужащий ВСУ Игорь Сидрагунский сделал важный шаг - признался в любви патрульной полицейской Юлии Бабаковой», - пояснили в пресс-службе.

Как уточнила УНИАН руководитель пресс-службы управления Алла Марченко, 24-летний Сидрагунский и 21-летняя Бабакова встречаются около двух лет. Мужчина – участник боевых действий на востоке Украины, сейчас служит по контракту – в настоящее время его часть дислоцируется в Чаплинке Херсонской области.

«Мы поддержали Игоря в его желании сделать девушке предложение, и попросили его руководство, чтобы парня отпустили для этой цели в Одессу», - рассказала Марченко, отметив, что отец Бабаковой в настоящее время служит в зоне операции объединенных сил.

Коллектив управления патрульной полиции Одесской области желает молодым людям жить в согласии, крепко любить и всегда поддерживать друг друга.

Отмечается, что служба в полиции за последние 3 года объединила 19 пар, у супругов-патрульных родилось 10 детей.