В украинских судах могут появиться комнаты «маленький свидетель» для детей

В новых судебных учреждениях Украины могут появиться детские игровые зоны и комфортные комнаты для несовершеннолетних.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает предложения адаптировать здания и помещения судов к потребностям посетителей с маленькими детьми. Речь идет не только об обустройстве детской игровой зоны, но и о создании отдельной комнаты «маленький свидетель» для несовершеннолетних участников судебного процесса.

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Как сообщается на «Урядовом портале», Минрегион обновляет государственные строительные нормы по проектированию судов.

“Сегодня в действующих устаревших нормах по проектированию судов отсутствуют какие-либо требования для обустройства удобств или отдельного пространства для посетителей с маленькими детьми. А это нужно делать. Более того, в действующем ГСН не учитываются случаи, когда участниками судебного процесса могут быть дети и они должны давать показания. А для качества и эффективности этих свидетельств, конечно, ребенку нужна благоприятная и дружелюбная атмосфера, правильный настрой. Чтобы она не чувствовала себя страшно или плохо.

Поэтому сейчас, обновляя эти нормы, одно из предложений – обязательно предусматривать отдельную детскую игровую зону в публичном пространстве судов – baby room – и отдельное помещение для дачи показаний несовершеннолетними свидетелями”, – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Сейчас специалистами и экспертами анализируется имеющийся зарубежный опыт создания подобных зон – их размеры, требования к обустройству и оборудованию.

Например, в судах Польши комнаты для дачи показаний несовершеннолетними свидетелями проектируют с незаметными видеокамерами, микрофонами и специальным зеркальным окном, которое ведет в зал судебных заседаний. Главная задача этих комнат – избежание психологических травм у детей в ходе судебных разбирательств. Поэтому они проектируются максимально комфортными.

Ранее Парцхаладзе сообщал, что Минрегионом планируется изучить целесообразность проектирования в зданиях судов публичного пространства (холлов, вестибюлей, входной группы и т. п) в формате open space.

Справка.

ГСН.2.2-26:2010 “Здания и сооружения. Суды” устанавливают требования к проектированию новых и реконструкции существующих зданий под суды, а также помещений судов, встроенных в здания другого назначения.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Ранее сообщалось, что все новые и реконструированные супермаркеты и другие магазины продовольственных и непродовольственных товаров в Украине с торговой площадью 2500 кв. м и более и универсальным ассортиментом товаров с 1 августа обязаны проектировать общественные туалеты для посетителей.