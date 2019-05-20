Все новые супермаркеты в Украине c августа обязаны проектировать туалеты для посетителей

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин, и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

Все новые и реконструированные супермаркеты и другие магазины продовольственных и непродовольственных товаров в Украине с торговой площадью 2500 кв. м и больше, и универсальным ассортиментом товаров, c 1 августа будут обязаны проектировать общественные уборные для посетителей.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) "Предприятия торговли", которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 августа этого года.

По его словам, расчет проектирования - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.

"Сегодня проектировщики обязаны предусматривать общественные уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек. Новыми изменениями в ГСН мы вводим обязательное проектирование общественных уборных и в крупных продуктовых магазинах, в частности, гипермаркетах и супермаркетах площадью более 2500 кв. м. Это важно делать, и это комфорт людей", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин, и обязательно должны иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

«ГСН "Предприятия торговли" распространяется на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением домов оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Минрегион обязал все новые и реконструированные супермаркеты и другие магазины делать удобными для людей с инвалидностью. Согласно ГСН, здания супермаркетов и других магазинов должны обязательно иметь беспрепятственный доступ для людей такой категории, как снаружи, так и внутри.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.