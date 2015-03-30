Апрель начнется в Украине ливнями, штормами и заморозками

В понедельник, 30 марта, пройдут дожди, 31 марта они будут небольшими, а в среду, 1 апреля, осадки усилятся, дожди перейдут в ливни. 2-4 апреля дожди смешаются с мокрым снегом. 1 и 4 апреля в Украине ожидаются сильные осадки. В воскресенье, 5 апреля, на юге и востоке Украины будет преобладать сухая погода. Об этом сообщает «Оpogode».

В течение недели в большинстве областей умеренный ветер будет чередоваться с штормовым, от 5-10 до 15-22 метров в секунду.

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30 марта в Украине ожидается потепление до 8-13 градусов, а с 31 марта температура воздуха постепенно снизится. Ночью она составит от 4 тепла до 3 мороза, а в дневные часы ожидается 0-8 градусов тепла.

В Киеве неделя будет влажной и ветреной. Ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах ночью 0-3 градусов тепла, днем ​​от 10 градусов тепла 30 марта до 2-7 градусов тепла в остальное время.