Завтра в Украине будет тепло и солнечно, но на западные области налетят дожди

В Украине еще будет преобладать теплая воздушная масса, в течение дня температура воздуха достигнет 10-15 тепла, в западных областях до 14-20 градусов тепла, на Закарпатье до 20-22 градусов выше нуля. Лишь местами на юго-западе похолодает до 8-12 градусов тепла. Ночью в Украине ожидается 0-8 тепла, на западе до 10 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет преимущественно сухо, лишь во второй половине дня местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 4-10 тепла, днем ​​14-20 градусов тепла, на Закарпатье до 20-22 градусов тепла.

В северных областях ожидается сухая погода, лишь на Житомирщине днем ​​возможен дождь. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​12-17 градусов тепла.

В центральной части будет сухо, в Винницкой ожидаются дожди и похолодание до 8-14 градусов тепла. Температура воздуха в центре ночью 2-7 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла.

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В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-8 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла.

В южной части осадков не ожидается, лишь на Одещине днем ​​пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-8 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла, в Одесской области местами 8-13 градусов тепла.

В Киеве будет преобладать сухая теплая погода. Температура воздуха ночью 4-7 градусов тепла, днем ​​12-15 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, во второй половине дня отдельные порывы до 15-20 м/с.