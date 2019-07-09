Календарь магнитных бурь на июль 2019: когда стоит поберечь себя

Магнитные бури могут вызвать у людей мигрень, перепады давления, бессонницу, раздражительность, и даже обострение хронических заболеваний.

Как известно геомагнитные бури могут оказать серьезное влияние на состояние и здоровье человека – стать причиной бессонницы, упадка сил и потери концентрации.

Магнитными бурями принято называть значительное возмущение геомагнитного поля Земли. Такая «буря» может бушевать от нескольких часов, до нескольких суток.

Современной науке известно, что возникновение магнитных бурь связано с активностью Солнца – их вызывает поток исходящих от звезды ионизированных частиц (солнечный ветер), который влияет на магнитное поле нашей планеты.

Особенно мощные потоки солнечного ветра возникают из-за выбросов корональной массы и корональных дыр на Солнце. Астрономы научились отслеживать солнечную активность, чтобы готовить прогнозы «космической погоды».

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Магнитные бури – влияние на человека

Ученые и врачи доказали, что магнитные бури могут оказывать прямое воздействие на здоровье человека. Согласно статистике, по меньшей мере 75% магнитных бурь сопровождаются резким ростом числа госпитализированных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.

Установлено, что под влиянием бури кровь человека начинает густеть, а ее кислородный обмен ухудшается.

В подобные периоды возрастает число инфарктов, случаев поражения сосудов мозга и даже попыток суицида. Подобный эффект можно наблюдать за сутки до наступления пика магнитной бури и еще на протяжении по крайней мере двух суток после него.

Влиянию этого явления подвержены даже здоровые люди. Резкие изменения в солнечной активности могут вызвать на первый взгляд беспричинное недомогание – мигрени, перепады давления, бессонницу (или наоборот, сонливость), раздражительность, и даже обострение хронических заболеваний. Возрастает количество несчастных случаев и травматических эпизодов.

В то же время, на сегодня в научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье людей. Исследования в этой области продолжаются.

Магнитные бури – как пережить

Медики подготовили ряд рекомендаций людям, которые испытывают недомогание из-за солнечной активности.

Так, в подобные дни рекомендуется ложиться спать как можно раньше – выделяющийся во время сна мелатонин помогает организму восстанавливаться и нормализует кровяное давление. Гипертоникам пробуждение рекомендуют сделать как можно менее плавным – не следует резко вставать с кровати, особенно если перед глазами «бегают мушки».

Хорошим способом привести в тонус сосуды является контрастный душ, но прибегать к нему следует лишь при отсутствии противопоказаний по здоровью.

На протяжении дня рекомендуется хотя бы раз выйти на прогулку, или несколько раз проветрить помещение. Свежий воздух оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В дни магнитных бурь нежелательно переедать, употреблять алкоголь и кофе, а также курить. Лучшее меню в такие дни – овощи, фрукты, каши, отварное мясо птицы и рыба.

Употреблять обезболивающие, успокоительные и тонизирующие препараты, при этом, желательно только после консультации с врачом. При нервных расстройствах лучше пить натуральные успокаивающие средства – отвары и настойки валерианы, пустырника, мелиссы.

Желательно также избегать стрессов и отложить решение важных вопросов на более удачное время.

Магнитные бури в июле 2019

Согласно прогнозам астрофизиков, сильных магнитных бурь в июле быть не должно, однако некоторые дни могут стать для метеозависимых людей напряженными.

Так, достаточно сильные магнитные возмущение в июле ожидаются 10, 11 и 13 июля. В эти дни всем, особенно метеозависимым людям стоит позаботиться о своем здоровье.

Ранее также сообщалось, что самая мощная магнитная буря в июле 2019 года ожидается 15-го числа. В этот день желательно дольше находится на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Следует также помнить, что точно предсказать наступление магнитной бури можно лишь за несколько часов до ее начала, с возникновением солнечных пятен и выбросов плазмы на Солнце.