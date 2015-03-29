Взрыв в Одессе произошел возле офисов сразу трех общественных организаций
08:46, 29 марта 2015Общество
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Здание бывшего ресторана на углу Ольгиевской и Мечникова (точный адрес — Старопортофранковская, 14а), у которого сегодня ночью прогремел взрыв, занимают три общественные организации.
В здании размещались офисы трех организаций / dumskaya.net
Об этом сообщает Думская со ссылкой на представителя одной из них.
По его словам, террористы атаковали волонтерский центр, который оказывает помощь бойцам АТО, некую «люстрационную комиссию» и «Гражданский корпус полка «Азов».
Читайте такжеВ Одессе произошел еще один взрыв (фото)«Помещение пострадало не очень сильно, но судя по тому, что бомбу заложили у газовой трубы, террористы ожидали другого результата. Дело в том, что газ в здании сейчас отключен. Но мы вели переговоры о подключении», — отметил наш собеседник.
Он добавил, что в момент взрыва в помещении находился сторож. К счастью, он был в дальнем конце, читал книгу, и не пострадал
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