Взрыв в Одессе произошел возле офисов сразу трех общественных организаций

Об этом сообщает Думская со ссылкой на представителя одной из них.

По его словам, террористы атаковали волонтерский центр, который оказывает помощь бойцам АТО, некую «люстрационную комиссию» и «Гражданский корпус полка «Азов».

Читайте такжеВ Одессе произошел еще один взрыв (фото)«Помещение пострадало не очень сильно, но судя по тому, что бомбу заложили у газовой трубы, террористы ожидали другого результата. Дело в том, что газ в здании сейчас отключен. Но мы вели переговоры о подключении», — отметил наш собеседник.

Он добавил, что в момент взрыва в помещении находился сторож. К счастью, он был в дальнем конце, читал книгу, и не пострадал