Взрыв в Одессе произошел возле офисов сразу трех общественных организаций

08:46, 29 марта 2015
Общество
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Здание бывшего ресторана на углу Ольгиевской и Мечникова (точный адрес — Старопортофранковская, 14а), у которого сегодня ночью прогремел взрыв, занимают три общественные организации.

В здании размещались офисы трех организаций

Об этом сообщает Думская со ссылкой на представителя одной из них.

По его словам, террористы атаковали волонтерский центр, который оказывает помощь бойцам АТО, некую «люстрационную комиссию» и «Гражданский корпус полка «Азов».

Читайте такжеВ Одессе произошел еще один взрыв (фото)«Помещение пострадало не очень сильно, но судя по тому, что бомбу заложили у газовой трубы, террористы ожидали другого результата. Дело в том, что газ в здании сейчас отключен. Но мы вели переговоры о подключении», — отметил наш собеседник.

Он добавил, что в момент взрыва в помещении находился сторож. К счастью, он был в дальнем конце, читал книгу, и не пострадал

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