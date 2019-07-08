Гриневич объяснила, как регулируется домашнее обучение

Гриневич вспомнила об индивидуализации обучения, о чем тоже говорится в законопроекте “О среднем образовании”.

В МОН не могут противоречить родителям, которые хотят забрать детей на домашнее обучение, но хотят быть уверены, что этот ребенок не отстанет от своих сверстников и получит адекватное образование.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в рамках Пятой национальной (не)конференции для школьных педагогов EdCamp Ukraine 2019 в Харькове, пишет сайт НУШ.

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Речь идет о законопроекте “О среднем образовании”. Сейчас за него проголосовали только в первом чтении.

“В законопроекте есть условие, что родители детей, которые переходят на домашнее обучение, должны каждые полгода обращаться в школу, где пребывает на учете этот ребенок. Это нужно для того, чтобы школьник или школьница пообщались с учителями, которые смогут проверить их уровень знаний. То есть, если ребенок будет значительно отставать от сверстников, родителям будут рекомендовать вернуть ребенка в школу”, – пояснила министр.

К тому же, Лилия Гриневич вспомнила об индивидуализации обучения, о чем тоже говорится в вышеупомянутом законопроекте.

“Если ребенок ходит, к примеру, в музыкальную или художественную школу, это можно запечатлеть в учебном школьном процессе. Тогда ученик не будет ходить на уроки музыки, а сможет посвятить это время чему-то другому, что является для него важным”.