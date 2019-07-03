Представители "Оппозиционного блока"из десятков городов окажут помощь Кривому Рогу, который пострадал от страшной стихии

В настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный.

В Кривом Роге оперативно устраняют последствия разгула стихии. 2 июля 2019 года в результате резкого ураганного ветра с дождем (до 30 м/с) здесь были повреждены линии электропередач, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы. Около 100 тысяч семей остались без газа и порядка 50 000 - без электричества. Один человек погиб. Еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Узнав о масштабах стихийного бедствия, народный депутат Украины Александр Вилкул ночью оперативно прибыл в Кривой Рог и активно занимается ликвидацией последствий урагана. В 2012-2014 годах он возглавлял государственную комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Теперь задача нардепа - координировать работу оперативного штаба, созданного по заданию мэра. «Штаб координирует оказание помощи пострадавшим, восстановление систем электро-газо-и водоснабжения. Более 100 тысяч адресов оказались отрезаны от систем жизнеобеспечения. Все службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системы в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря» - сказал Александр Вилкул.

В настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный. С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

«Чужой беды не бывает. Человек не может управлять природными катаклизмами. Мариупольцы помнят, как Александр Вилкул и Кривой Рог активно оказывали помощь нашему городу и горожанам, пострадавшим от обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Сейчас мы протягиваем руку помощи», - сказал Вадим Бойченко, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК, городской голова Мариуполя.

«Мы видим, что от Кабмина пока нет никаких предложений о помощи. В Киеве заняты выборами. А для нас – главное – люди. Поэтому Харьков также окажет помощь строительными материалами и всем необходимым. Я уже связался об этом с нашим коллегой Александром Вилкулом, который ночью оперативно выехал в Кривой Рог», - сказал Геннадий Кернес, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК, мэр Харькова.