УПЦ КП пытается через суд восстановить свой устав

Представители церкви подали иск с требованием отменить соответствующий приказ Министерства культуры.

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась в суд с просьбой отменить приказ Министерства культуры об утрате силы регистрации устава УПЦ КП.

Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева, куда поступил иск.

Согласно иску, УПЦ КП просит суд признать противоправным и отменить приказ от 30 января 2019 года в части, а именно «признать утратившим силу приказы Министерства культуры Украины «О регистрации устава религиозной организации«Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» в новой редакции и «О новой редакции устава об управлении Украинской православной церкви Киевский патриархат».

Истец также просит на время рассмотрения административного производства приостановить действие оспариваемого приказа.

Напомним, что 20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом принял решение восстановить существования УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

24 июня Синод Православной церкви Украины решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями.