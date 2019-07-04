В Украине стартует вступительная кампания-2019: как и когда подавать заявление в вуз и что для этого нужно

В Украине начинается вступительная кампания-2019.

С 1 июля выпускники школ имеют возможность зарегистрироваться для поступления в ВУЗ онлайн.

Какие документы нужны для поступления в вуз

Для этого абитуриенту нужно иметь свидетельство о наличии полного общего образования или аттестат о среднем образовании, сделанный с помощью фотополимерных технологий и сертификаты внешнего независимого оценивания (ВНО) последних трех лет (2017, 2018, 2019 гг.) Исключением являются сертификаты по английскому, французскому, немецкому и испанскому языках за 2017 год. Для таких поступающих нужные сертификаты двух последних лет (2018 и 2019).

Заявления будут приниматься для тех, кто желает получить степень бакалавра, младшего бакалавра (для дневной и заочной формы обучения), магистра медицины или фармацевтического и ветеринарного направлений, младшего специалиста (для очной формы обучения).

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента

Для того, чтобы зарегистрировать электронный кабинет, абитуриенту нужно указать адрес электронной почты, пароль для входа в личный кабинет, номер, пин-код и год получения сертификата ВНО. Также абитуриент должен ввести серию и номер свидетельства о среднем образовании и средний балл аттестата.

После осуществления всех вышеуказанных действий у абитуриента появится свой электронный кабинет, через который он сможет подавать заявления для поступления в высшие учебные заведения.

Когда можно подавать заявления в ВУЗы

Подавать заявления через электронный кабинет в украинские вузы можно будет с 10 до 22 июля 2019 года (до 18:00 22 июля).

16 июля 2019 года в 18:00 осуществляется подача заявок и документов для поступающих через собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы.

Собеседования будут проходить с 17 до 19 июля включительно, вступительные экзамены – с 17 по 22 июля включительно, творческие конкурсы – с 1 по 10 июля включительно (12 июля – для специальности «Музыкальное искусство) в несколько сессий (для государственного и регионального заказа). С 11 до 22 июля творческие конкурсы будут проводиться для поступающих на места за средства физических и/или юридических лиц.

Заполнение информации в электронном кабинете абитуриента

После регистрации кабинета нужно заполнить личные данные и информацию относительно документов о среднем образовании и сертификаты ВНО, которые также нужно будет отсканировать и загрузить через нажатие соответствующей кнопки (стрелочка вверх) в пункте «сканированная копия...».

Файл нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG). Кроме этого, в пункте «Данные абитуриента» нужно добавить фотографию абитуриента 3х4 см. Отметим, что максимальный размер сканкопий и фотографии не должен превышать 1 Мб. Уменьшить размер файла можно через стандартную программу «Paint», которая есть на каждом компьютере с операционной системой Windows.

Документы считаются подтвержденными после регистрации в вузе. Окончательная проверка осуществляется уже при подаче в учреждения образования оригиналов документов.

Как подать заявление на поступление в ВУЗ

Для подачи заявления на поступление в вуз (не более 7 заявлений на 4 специальности) нужно в личном кабинете абитуриента нажать «подача заявлений», выставить необходимые параметры поиска предложения, после чего выбрать конкретное.

В избранном предложении нужно нажать «+ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». В окошке «конкурсное предложение» в пункте «общая информация» нужно установить приоритетность и другие отметки, выбрать необходимые сертификаты, после чего нажать «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ» – «ПОДТВЕРДИТЬ».

Поданные заявления будут отображаться в пункте «поданные заявления».

В случае неправильного заявления его можно отменить, если его еще не обработала приемная комиссия ВУЗа (без потери попытки). Для этого нужно выбрать заявление и нажать «Активные действия» – «Отмена».

Дополнительную информацию по работе с электронным кабинетом можно найти в инструкциях Министерства образования.