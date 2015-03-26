Порошенко наградил почти 170 нацгвардейцев
По случаю Дня Национальной гвардии Украины орденами и медалями будут награждены 164 военнослужащих этого подразделения МВД.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время посещения Харьковской академии Нацгвардии.
“Национальная гвардия Украины очень хорошо продемонстрировала себя в боях. Я принял решение наградить 164 бойца Нацгвардии орденами и медалями. Значительная часть из них является ранеными. К сожалению, награждены несколько посмертно, но они отдали жизнь за будущее Украины, свободное, демократическое, независимое, низкий поклон им и уважение”, - сказал Порошенко.
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Посетив Харьковскую академию Нацгвардии, президент подчеркнул, что у него нет сомнений в успешном будущем гвардейцев.
Стоит отметить, что на сайте президента обнародован указ о награждении бойцов Нацгвардии государственными наградами.
Как сообщалось, в марте 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Национальной гвардии Украины как военного формирования с правоохранительными функциями, что входит в систему Министерства внутренних дел.
18 марта 2015 года Порошенко своим указом установил День Национальной гвардии Украины, который будет отмечаться ежегодно 26 марта.