Порошенко наградил почти 170 нацгвардейцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время посещения Харьковской академии Нацгвардии.

“Национальная гвардия Украины очень хорошо продемонстрировала себя в боях. Я принял решение наградить 164 бойца Нацгвардии орденами и медалями. Значительная часть из них является ранеными. К сожалению, награждены несколько посмертно, но они отдали жизнь за будущее Украины, свободное, демократическое, независимое, низкий поклон им и уважение”, - сказал Порошенко.

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Посетив Харьковскую академию Нацгвардии, президент подчеркнул, что у него нет сомнений в успешном будущем гвардейцев.

Стоит отметить, что на сайте президента обнародован указ о награждении бойцов Нацгвардии государственными наградами.

Как сообщалось, в марте 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Национальной гвардии Украины как военного формирования с правоохранительными функциями, что входит в систему Министерства внутренних дел.

18 марта 2015 года Порошенко своим указом установил День Национальной гвардии Украины, который будет отмечаться ежегодно 26 марта.