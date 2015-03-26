Порошенко прибыл в Харьков с рабочим визитом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, самолет президента приземлился в Харьковском аэропорту в 12:05.

Согласно программе визита, Порошенко приедет на торжественную церемонию выпуска и вручения дипломов курсантам Академии Национальной гвардии Украины.

Также в академии Нацгвардии президенту покажут условии их обучения в вузе.

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После этого Порошенко проведет брифинг для СМИ.

Ожидается, что президента будут сопровождать министр обороны Украины Степан Полторак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в. и. о. командующего Нацгвардии Николай Балан.

Также президент около 14:00 посетит Харьковский национальный университет им. Каразина, где у него запланирована встреча со студентами и преподавательским корпусом Харькова.