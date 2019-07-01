Стало известно о перепланировке учений "Си Бриз-2019" из-за закрытия РФ участка в Черном море

По данным командования ВМС ВСУ, сообщение о закрытии участка поступило накануне старта учений.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке международных учений «Си Бриз-2019» в связи с закрытием Россией определенного участка в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время церемонии открытия учений.

«Меня удивляет, что накануне наших совместных учений мы получаем уведомление относительно закрытия определенного района в Черном море…», - сказал Воронченко.

Он добавил, что украинские ВМС уже привыкли к вызовам Российской Федерации в Черном и Азовском морях, Керченском проливе.

«Хочу обратиться к командующему ВМС РФ и командующему Черноморским флотом. Ну, вы нас удивляете, ну вы удивляете других, но честно говоря, это уже смешно и по-детски. Мы готовы к таким вызовам, мы провели перепланирование и будем действовать в других районах Черного моря», - сказал Воронченко.

По его словам, 1 июля участники «Си Бриз-2019» приступают к активной фазе учений, которые будут проходить на земле, в воздухе, на воде и под водой.

Как подчеркнул командующий ВМС ВСУ, успешные учения станут ответом «архитекторам и идеологам» гибридного вмешательства в Украину и в целом – в Черноморский регион.

«К сожалению, сегодня от них исходит угроза терроризма, угроза вмешательства в страны Черноморского региона и угроза территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы», - сказал он.

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На пресс-конференции, состоявшейся после церемонии, руководитель учений от США, командир тактического соединения «65» Мэтью Лиман отметил, что в связи с закрытием Россией определенного региона, участники учений передислоцировались в другой.

«Учения будут проходить согласно плану. Дело в том, что это не является ключевым вопросом – закрытие какого-то района. Потому что есть масса районов, где можно проводить учения – отрабатывать задания и взаимодействие», - сказал Лиман.

Руководитель учений с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что во время учений «Си Бриз-2019» планируется поступить аналогично.

«Мы также закроем район в другом месте. Это будет нашим небольшим ответом», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 1 по 12 июля проходят украинско-американские международные учения «Си Бриз-2019».

В них принимают участие порядка 3 тыс. военнослужащих из 19 стран – Украины, США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии.

Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно, с 1997 года, учения являются открытыми для участия других стран.