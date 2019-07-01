Sea Breeze 2019: морпехи США провели показательное занятие по тактической медицине (фото)

Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой «красной» зоне.

В рамках подготовки к международным учениям Sea Breeze 2019 инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине на полигоне под Одессой.

Об этом сообщает в Facebook «Армия Inform».

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В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которых привлекут к упомянутым учениям.

Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой «красной» зоне. Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором является и США.

Как сообщал УНИАН, в Одессу на обучение продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО.