В Мариуполе четверо милиционеров устроили разбойное нападение

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела милиции Мариуполя поступил сигнал о драке в подъезде многоэтажки. По вызову выехала следственно-оперативная группа. На месте были задержаны четверо мужчин с огнестрельным оружием - пистолетом «Форт 12» и автоматом Калашникова. После установления личности задержанных оказалось, что все четверо являются сотрудниками милиции - подразделения, обеспечивающего охрану важного объекта.

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Установлено, что вечером 24 марта они покинули место несения службы и отправились по вызову знакомой супружеской пары. «Они должны прекратить семейный конфликт, но стали на сторону одной из сторон и прибегли к противоправным действиям. Милиционеры нанесли хозяину дома телесные повреждения, сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия и завладели имуществом потерпевшего. Во время задержания сотрудники милиции находились в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в прокуратуру Донецкой области.