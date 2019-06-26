Совет адвокатов Украины собирается на очередное заседание

Кроме традиционных вопросов о деятельности Национальной ассоциации адвокатов, на повестке дня также новое положение о повышении квалификации адвокатов и презентация инновационной платформы предоставления юруслуг Е-АДВОКАТ.

Очередное выездное заседание Совета адвокатов Украины, которое пройдет 26-27 июня в пгт. Затока Одесской области, посвящено ряду важных для адвокатского сообщества вопросов.

В частности, как сообщили в пресс-службе НААУ, участники заседания обсудят решение Верховного суда от 29 мая 2019 года, которое вызвало немалый резонанс в профессиональном правовом сообществе. Напомним, своим решением ВС счел, что адвокат не уполномочен самостоятельно заверять копии ордера на соответствие оригиналу, чем создал прецедент. Ведь, согласно п. 1 ст. 20 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», во время осуществления своей адвокатской деятельности адвокат имеет право применять любые действия, не запрещенные законом. Решение ВС это право фактически ограничивает.

Кроме этого на повестке дня рассмотрят и обсудят новое положение о повышении квалификации адвокатов, которое предполагает введение новой системы регистрации и выдачи баллов адвокатам, а также упрощение самой процедуры повышения квалификации.

В ходе заседания НААУ также представит участникам свои последние разработки – инновационную платформу предоставления юруслуг Е-АДВОКАТ и юридический портал RatioDecidendi.

На ряду с организационными вопросами, которые касаются внесения нескольких изменений в процедуры и регламенты Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов, на заседании также обсудят: гонорар успеха адвоката, необходимость определения и утверждения размера минимальной оплаты услуг адвоката, вопросы о реформировании процедуры сдачи квалификационного экзамена на получение права заниматься адвокатской деятельностью.