Президент наградил 7 сотрудников СБУ

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"За весомый личный вклад в укрепление национальной безопасности, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга и по случаю Дня Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Читайте такжеПорошенко посмертно наградил волонтера по прозвищу "Чубака" орденом Богдана Хмельницкого

Так, старший лейтенант Валентина Семеренко награждена орденом "За заслуги" III степени, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден подполковник Александр Волошин, полковник Сергей Качан, капитан в отставке Андрей Резник, подполковник Сергей Самофал.

Почетное звание "заслуженный юрист Украины" присвоено полковнику Николаю Антипову.

Вместе с тем, согласно указу, орденом "За мужество" III степени также посмертно награжден капитан Виктор Манздик.