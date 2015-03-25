Украина получила первую партию американских броневиков Humvee (фото)

15:07, 25 марта 2015
Общество
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В международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией военных бронеавтомобилей Humvee для Вооруженных Сил Украины от США.

Американский броневик Humvee для ВСУ / facebook.com/yuri.biriukov

Об этом на своей странице в Facebook помощник министра обороны Юрий Бирюков.

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В качестве нелетальной военной помощи США предоставят 230 внедорожников / facebook.com/yuri.biriukov

Как сообщал УНИАН, США в качестве нелетальной военной помощи поставят в Украину системы беспилотников Raven, которые запускаются вручную, отправят 30 бронированных джипов и 200 обычных джипов Humvee.

Самолет с первой партией броневиков / facebook.com/yuri.biriukov

Кроме этого, ожидается, что США предоставят радиосистемы, противоминометные радары и другое оборудование.

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