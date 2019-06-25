Кровавая авария в Харькове с Зайцевой: у Дронова рассказали о маленькой "победе" в деле (фото)

Защитник фигуранта аварии также опубликовал фото судебного постановления от 24 июня.

Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства против экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса в деле о смертельном ДТП на ул. Сумской при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил защитник Дронова Сергей Перепелица.

"В очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства относительно выводов проведенных экспертиз в ХНИИСЭ им. Бокариуса", – написал он.

Перепелица также опубликовал фото судебного постановления от 24 июня.

Напомним, в начале июня следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области вынесло постановление о закрытии уголовного производства в отношении сотрудников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.