Глава парламента Крыма рассказал в СБУ всё

Председатель Верховной рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО в ходе рабочей поездки в Киев встретился с руководителем Службы Безопасности Украины Игорем ДРИЖЧАНЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Председателя ВР АРК, во время встречи были обсуждены крымские проблемы в общественно-политической, социально-экономической, межэтнической и межконфессиональной сферах.

В частности, глава крымского парламента проинформировал руководителя СБУ о развитии ситуации в городе Бахчисарае вокруг одного из рынков, расположенного на местах исторических святынь крымских татар. Участники встречи подчеркнули недопустимость использование такого рода проблем для нагнетания межэтнической напряженности.

Характеризуя крымскую ситуацию, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Несмотря на стремление отдельных политиков и политических сил обострить крымские проблемы в собственных целях, руководство Крыма контролирует общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в автономии и не допустит ее использование в качестве фактора угрозы интересам национальной безопасности Украины».

«Мы в состоянии обеспечить безопасность крымчан и гостей нашего солнечного полуострова», – подчеркнул Председатель Верховной Рады Крыма.

Председатель Службы Безопасности Украины выразил понимание и поддержку главы крымского парламента по обговоренным проблемам, пообещав необходимое содействие в рамках действующего законодательства.

Участники встречи еще раз подчеркнули необходимость решения всех существующих проблем демократическим путем и в строгом соответствии с законом.