Политзаключенного Балуха поместили в штрафной изолятор из-за провокации - адвокат

По словам адвоката, причиной перевода Владимира Балуха в ШИЗО стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

Незаконно осужденный российским судом в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе "минимум до 2 июля".

Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня.

"Его перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию. После поступления в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего, сотрудниками колонии специально была создана ситуация, то есть провокация, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", - рассказала Динзе.

По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

"Балуху перед ужином стало плохо и он попросил отвести его к медику. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это не положено в данное время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", - говорит она.

Публичных комментариев сотрудников российской колонии по этому поводу нет.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 июня стало известно, что Балуха после нескольких месяцев содержания в штрафном изоляторе колонии перевели в тюремную больницу, он прошел медицинское обследование, результаты которого пока не известны.

Адвокат Балуха Ольга Динзе высказала мнение, что администрация колонии систематически помещает его в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. Украинскому консулу отказывают во встрече с Балухом.