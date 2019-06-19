В Харькове сыновья пленной украинки пикетировали российское консульство (видео)

Женщину больше года удерживают за решеткой боевики "ДНР".

"Освободите нашу маму" - с такими лозунгами в Харькове друзья и родственники 46-летней жительницы Горловки Марины Чуйковой, которую удерживают больше года боевики «ДНР», пикетировали российское консульство.

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Требовали протестующие посодействовать освобождению Чуйковой. В прошлом году в марте женщину задержали боевики так называемой «ДНР», обвинили в шпионаже и бросили за решетку. И уже больше года с ней почти нет связи. Двое ее сыновей - волонтеры, которые живут в Харькове, неоднократно обращались к правозащитникам и омбудсменам с просьбой помочь освободить их мать. Впрочем, пока даже в списки на обмен боевики Марину не внесли.

«В списке она находится, но лишь с одной стороны, с Украины. «ДНР» не подтверждает, они подтвердили только 15 человек, это далеко не то количество людей, которые находят у них в плену», - говорит организатор Артур Чуйков.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Москве на акции за освобождение политзаключенных задержали более 100 человек.