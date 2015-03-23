В сети появились фотографии предполагаемой могилы сына Януковича в Крыму

Агентство Reuters разместило несколько фотографий странной могилы в аннексированном Россией Севастополе. Журналисты предполагают, что именно тут похоронили Виктора Януковича-младшего, о смерти которого ходят слухи в последние дни, сообщает ТСН.ua.

Могила на Братском кладбище Севастополя является свежей. Захоронение оформлено дорого. Однако на кресте нет таблички с фамилией и годами жизни умершего человека. Фотография покойника также отсутствует.

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Еще более удивительным является то, что венки на могиле также не содержат никакой информации. На лентах, которые помещены между цветами, нет имен, только очень общие определения типа "от жены".

На одной из фотографий зафиксирован похоронный кортеж. Он состоит из черных VIP-автомобилей Mercedes и Toyota - четырех внедорожников и двух седанов. Один из автомобилей имеет украинские номерные знаки, другие - российские с кодами Крыма и Севастополя.

Как известно, советник министра внутренний дел Антон Геращенко, ссылаясь на собственные источники, подтвердил слухи о трагической гибели младшего сына бывшего руководителя Украины Виктора Януковича. 33-летний Янукович-младший погиб в Сибири вследствие несчастного случая на обледеневшем водоеме.

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Вместе с тем органы власти РФ избегают подтверждений этой информации. Работники российских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Виктор Викторович Янукович погиб на озере Байкал, катаясь в автомобиле по льду. Тело вроде якобы переправили чартерным рейсом для захоронения в Крым.