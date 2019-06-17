В Минобразования рассказали, на какие специальности установили минимальный проходной балл

Есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза.

В нынешнем году минимальный проходной балл на уровне 130 ввели на все фармацевтические специальности, а также "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование".

Об этом говорится в видео, опубликованном на сайте Минобразования, передает ТСН.

Каждое учебное заведение в своих правилах приема устанавливает минимальный проходной балл на конкретную специальность, но есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза.

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Минимальный проходной балл оставили на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". "Из этих специальностей минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов. Для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математики или физики", - рассказала государственный эксперт по образованию Анжелика Кернічна.

На некоторые специальности установили минимальное значение конкурсного балла: "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", а также для магистратуры специальности "Фармация", "Промышленная фармация".

"В данном случае, когда вы подаете заявление на эти специальности, ваш общий конкурсный балл, то есть суммарный балл всех сертификатов ВНО, помноженный на все весовые коэффициенты, должен составлять не менее 130 баллов" - сказала Кернична

Ранее УНИАН сообщал, что более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО с украинского языка и литературы.