В конкурсе на мурал для стены здания Чернобыльской АЭС выбрали победителя (фото)

Эскиз набрал больше всего "лайков" во время голосования в Facebook.

Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.

Победил эскиз Валерия Коршунова «Взгляд в будущее».

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На втором месте – фотография американского комика Джорджа Карлина, автора знаменитой фразы «Планета в порядке, это людям пи****ц». В левом углу эскиза расположен QR-код, при считывании которого открывается выступление комика, где прозвучал этот тезис. Эскиз набрал больше всего "лайков" во время голосования в Facebook.

На третьем месте работа Виталия Гидевана Юрьевича «Прикосновение».

В конкурсе также принимали участие такие работы: