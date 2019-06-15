В конкурсе на мурал для стены здания Чернобыльской АЭС выбрали победителя (фото)
Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.
Победил эскиз Валерия Коршунова «Взгляд в будущее».
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На втором месте – фотография американского комика Джорджа Карлина, автора знаменитой фразы «Планета в порядке, это людям пи****ц». В левом углу эскиза расположен QR-код, при считывании которого открывается выступление комика, где прозвучал этот тезис. Эскиз набрал больше всего "лайков" во время голосования в Facebook.
На третьем месте работа Виталия Гидевана Юрьевича «Прикосновение».
В конкурсе также принимали участие такие работы: