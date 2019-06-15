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В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы

11:52, 15 июня 2019
Общество
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Палатку на площади Свободы подожгли 20 мая / фото Екатерина Яресько, Depo

Как информирует Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

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Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, городские власти Харькова намерены снести установленную на площади Свободы в сентябре 2014 года палатку «Все для победы». Поводом для демонтажа стала зарегистрированная 8 мая на сайте Харьковского горсовета петиция с требованием убрать палатку с площади.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал поддержать петицию. Он заявил, что палатка установлена незаконно. 9 мая эта петиция набрала более 5 тыс. подписей.

Согласительная комиссия Харьковского горсовета, рассмотрев обращение о проведении бессрочной мирного собрания с использованием палатки «Все для победы» на площади Свободы, рекомендовала перенести её на площадь Защитников Украины. Однако из-за отказа активистов это сделать горсовет подал иск в Харьковский окружной админисуд об ограничении права на мирное собрание с использованием палатки на площади Свободы. 18 мая указанный суд не удовлетворил иск горсовета.

20 мая палатку подожгли.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове