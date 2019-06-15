Городские власти Харькова намерены снести установленную на площади Свободы в сентябре 2014 года палатку «Все для победы». Суд не удовлетворил иск горсовета о переносе палатки. 20 мая палатку подожгли.

В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая текущего года.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

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Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, городские власти Харькова намерены снести установленную на площади Свободы в сентябре 2014 года палатку «Все для победы». Поводом для демонтажа стала зарегистрированная 8 мая на сайте Харьковского горсовета петиция с требованием убрать палатку с площади.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал поддержать петицию. Он заявил, что палатка установлена незаконно. 9 мая эта петиция набрала более 5 тыс. подписей.

Согласительная комиссия Харьковского горсовета, рассмотрев обращение о проведении бессрочной мирного собрания с использованием палатки «Все для победы» на площади Свободы, рекомендовала перенести её на площадь Защитников Украины. Однако из-за отказа активистов это сделать горсовет подал иск в Харьковский окружной админисуд об ограничении права на мирное собрание с использованием палатки на площади Свободы. 18 мая указанный суд не удовлетворил иск горсовета.

20 мая палатку подожгли.