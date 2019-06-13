По случаю Дня медика в Днепре устроили велопробег (видео)

Они нашли окно в своем плотном графике и на час забыли обо всех проблемах.

В Днепре по случаю Дня медика устроили велопробег. Место для старта выбрали не случайно - это приемное отделение, куда обычно доставляют пациентов.

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Говорят, иногда больные оказываются в больнице именно из-за нездорового образа жизни, в частности, малую подвижность и вредные привычки.

Они нашли окно в своем плотном графике и на час забыли обо всех проблемах. На их счету тысячи спасенных жизней. Ведь с началом боевых действий на Востоке именно больница Мечникова принимала первые борта с ранеными.