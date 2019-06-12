Активисты потребовали доступ у промышленных предприятий к постам мониторинга

В настоящее время уже собраны подписи, которые вместе с обращением будут переданы промышленным предприятиям.

Активисты требуют доступ к постам мониторинга у промышленных предприятий. Такое заявление сделала руководитель Экопатруля Татьяна Лампика в Facebook.

"После многочисленных акций, которые провёл Экопатруль, "Громадське формування "Екологічний патруль" и наши коллеги по всей Украине стало ясно, что мы очень долгое время воюем с ветряными мельницами", - написала она.

"Я, как профессиональный эколог понимаю, что необходима достоверная, правдивая и в режиме онлайн передача данных об экологическом мониторинге, для ее обработки и анализа, формирование требований к предприятию на всех уровнях! Как руководитель Экопатруля, я понимаю, что только показания сертифицированного оборудования будут приняты контролирующими органами. Пока Министерство экологии Украины думает, в Украине отстраивается система общественного экологического мониторинга", - добавила она.

По ее словам, активисты собрали подписи и передадут обращение промышленным предприятиям.

"Поэтому мы собрали подписи в Мариуполе для обращения к "Метинвесту" с требованием: Предоставить свободный доступ к системе экологического мониторинга всех Металлургических предприятий холдинга в Кривом Роге, Запорожье, Мариуполе. Аналогичные запросы мы направим всем промышленным предприятиям (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo) Запрос направим официально, с курьером", - подытожила она.