Суд арестовал четверых участников массовых беспорядков в Константиновке

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сегодня суд арестовал четвертого из них. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Ранее суд арестовал троих активных участников беспорядков. Двух мужчин подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), еще одного - по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Прокуратурой для расследования фактов массовых беспорядков создана группа процессуальных руководителей, которые контролируют ход досудебных расследований. Следователями допрашиваются свидетели, изучаются видео- и фотоматериалы с целью установления организаторов и активных участников событий, которые грубо нарушали общественный порядок в городе и спровоцировали массовые беспорядки, что привело к уничтожению государственного имущества.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет прокуратура Донецкой области. Ход расследования дел находится на личном контроле и.о. прокурора Донецкой области Александра Ливочки.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке произошло ДТП с участием боевой машины десанта под управлением украинских военнослужащих. Под колеса БМД попали трое пешеходов. 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и ребенок в коляске были госпитализированы.

В тот же день были задержаны двое военных, по вине которых произошла авария.

Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели ребенка, привел к беспорядкам возле здания, где живут украинские военные.