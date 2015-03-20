Облсовет хочет увеличить территорию Винницы на 4,4 тыс. га

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 79 из 86 депутатов, присутствующих сегодня на очередной сессии областного совета.

«Согласовать проект землеустройства относительно изменения границ города Винница, согласно которому площадь города будет составлять 11 316,97 га с включением в границы города земель Винницкого района Винницкой области общей площадью 4 448,97 га», - сказано в решении.

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Предусмотрено, что в черту областного центра войдут: Винницко-Хуторской сельсовет площадью 947,35 га; Стадницкий сельский совет - 332,3 га; Стрижавский поселковый совет - 1134,39 га; Якушенецкий сельский совет - 956,46 га; Агрономический - 158,2 га; Бохоницкий - 425,03 га и Лука-Мелешковский сельсовет - 495,2 га.

Винницкая областная рада согласовала внешние пределы г. Винница и общую площадь 11,317 тыс. га.

Также депутаты облсовета обратились с представлением в Верховную Раду об изменении внешних границ Винницы и внесении изменений размеров территории Винницкого района.

Ранее УНИАН сообщал, что в Виннице 21 февраля прошлого года Советскую площадь переименовали в площадь героев Майдана.