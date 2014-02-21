В Виннице появилась площадь Героев Майдана
11:56, 21 февраля 2014Политика
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Винницкие депутаты решили увековечить память погибших героев Майдана в Киеве.
В Виннице площадь Советская переименована в площадь Героев Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно принято 21 февраля депутатами во время внеочередной сессии городского совета.
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«Переименовать площадь Советскую в Виннице на площадь Героев Майдана», - сказано в решении горсовета.
Данное решение принято с целью увековечения памяти погибших героев Майдана в Киеве.
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