В Виннице появилась площадь Героев Майдана

Винницкие депутаты решили увековечить память погибших героев Майдана в Киеве.

В Виннице площадь Советская переименована в площадь Героев Майдана. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно принято 21 февраля депутатами во время внеочередной сессии городского совета. Читайте такжеИдентифицированы 58 погибших на Майдане (список) «Переименовать площадь Советскую в Виннице на площадь Героев Майдана», - сказано в решении горсовета. Данное решение принято с целью увековечения памяти погибших героев Майдана в Киеве.

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