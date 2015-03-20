Ивано-Франковский облсовет признал Россию агрессором

Так депутаты поддержали аналогичное обращение Верховной Рады к международным организациям, принятое 27 января 2015 года. По словам депутата областного совета Ольги Бабий, которая зачитала решение сессии, Россия как государство-агрессор "всесторонне поддерживает терроризм и блокирует деятельность Совета Безопасности ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность".

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В то же время группировка "ДНР" и "ЛНВ", по мнению Ивано-Франковских депутатов, являются террористическими организациями.

Это решение сессии также будет направлено президенту, премьер-министру и Министерству иностранных дел.