Ивано-Франковский облсовет признал Россию агрессором

14:53, 20 марта 2015
Общество
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На сессии Ивано-Франковского областного совета 83 депутата из 86 присутствовавших проголосовали за признание России государством-агрессором.

Івано-Франківські депутати визнали РФ агресором / УНИАН

Так депутаты поддержали аналогичное обращение Верховной Рады к международным организациям, принятое 27 января 2015 года. По словам депутата областного совета Ольги Бабий, которая зачитала решение сессии, Россия как государство-агрессор "всесторонне поддерживает терроризм и блокирует деятельность Совета Безопасности ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность".

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В то же время группировка "ДНР" и "ЛНВ", по мнению Ивано-Франковских депутатов, являются террористическими организациями.

Это решение сессии также будет направлено президенту, премьер-министру и Министерству иностранных дел.

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