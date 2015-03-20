Ивано-Франковский облсовет признал Россию агрессором
14:53, 20 марта 2015Общество
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На сессии Ивано-Франковского областного совета 83 депутата из 86 присутствовавших проголосовали за признание России государством-агрессором.
Ивано-Франковские депутаты признали РФ агрессором / УНИАН
Так депутаты поддержали аналогичное обращение Верховной Рады к международным организациям, принятое 27 января 2015 года. По словам депутата областного совета Ольги Бабий, которая зачитала решение сессии, Россия как государство-агрессор "всесторонне поддерживает терроризм и блокирует деятельность Совета Безопасности ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность".
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В то же время группировка "ДНР" и "ЛНВ", по мнению Ивано-Франковских депутатов, являются террористическими организациями.
Это решение сессии также будет направлено президенту, премьер-министру и Министерству иностранных дел.
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