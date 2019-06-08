"Коллег ваших недавно в Африке убили": журналист рассказал, как охранник Медведчука решил напомнить ему о "рисках" работы

Охранник Виктора Медведчука решил напомнить журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу о том, что его работа связана с "рисками" и привел в пример случай с убитыми в Африке в 2018 году российскими журналистами. Об этом Ткач рассказал у себя в Facebook.

"Только встречали самолет Медведчука из России. Далее недословный диалог с охранником Медведчука:

- Вот не сидится вам.

- У каждого своя работа

- Да. Но у вас рисков больше.

- Что вы имеете в виду?

- Коллег ваших недавно в Африке убили

- Это угроза?

- Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия».

Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил. Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было.

В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.