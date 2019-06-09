Календарь событий: первые зоопарк и противогаз, крупнейшая в истории автоспорта катастрофа, как человеку перелили кровь ягненка, женитьба Чарли Чаплина и Троица

10 июня

Неделя начинается не с официальных международных праздников, а со значимых памятных дат. Так, в этот день в 1610 году первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен. В 1793 году в Париже был открыт первый в мире публичный зоопарк - Жардин де Планте. Его основателем был натуралист Этьен-Жоффруа Сент-Илер. Но его попытки содержать некоторых животных в европейском климате закончились плачевно. Однако, он продолжал исследования по акклиматизации, тем самым открыв новую ученую сферу. Кстати, зоопарк был зарегистрирован не только как развлекательное, но и как научное и просветительское заведение. Посетить его могли абсолютно все желающие, а не только представители высших сословий. В 1809 году в этот день Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

В 1846 году шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком или раствором гуттаперчи. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок. Через год изобретатель представил свое детище публике, протестировав на настоящей повозке. Журнал «Меканикс Мэгэзин» писал: «Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей». Однако в то время никто не отважился заняться производством и продажей таких колес. После смерти Томсона в 1873 году его изобретение было забыто, хотя рисунки, чертежи, описания и прочая документация сохранились. Новым изобретателем пневматической шины стал в 1888 году шотландец Джон Данлоп. Он сделал уникальные колеса для детского велосипеда своего сына, прикрепив к ним широкие обручи из надутых воздухом поливочных шлангов. Через два года Чальд Кингстон Уэлтчем отделил камеры от покрышки и для увеличения прочности и упругости шины предложил вставлять в ее края проволочные кольца и садить их на обод. Последнее открытие дало изобретению Данлопа путь к применению пневматических шин на автомобилях. С тех пор шинная промышленность начала свое бурное развитие. В 1848 году была запущена первая телеграфная линия между Нью-Йорком и Чикаго.

В 1909 году в этот день впервые в мире был использован сигнал SOS. В 1943 году американский торгаш Милтон Рейнольдс запатентовал шариковую ручку. История этого изобретения следующая: в 1938 году венгерский журналист Ласло Биро и его брат Джордж, химик, позднее эмигрировавшие в Аргентину, задумались над тем, как избавиться от чернильной ручки. Для шариковой конструкции нужны были совершенно особые чернила. С одной стороны - они должны очень быстро сохнуть на бумаге, с другой — не застывать на самом шарике, чтобы не мешать ему вращаться. Ласло, взяв за образец быстросохнущую типографскую краску, с помощью брата разработал двухкомпонентные чернила, состоящие из пигмента и глицерина, который быстро впитывался бумагой. К пишущему узлу густые чернила подавались с помощью подпружиненного поршня и капиллярного эффекта. Ручка братьев Биро, выпускавшаяся их аргентинской компанией Eterpen с 1943 года, оказалась довольно удачной.

В 1944-м лицензию на ее производство купила Великобритания, где эти ручки под маркой Biro отлично зарекомендовали себя в Королевских ВВС - перьевые ручки на высоте постоянно текли. Eterpen лицензировала конструкцию компаниям Eversharp и Eberhard Faber, которые готовились выйти на американский рынок с ручкой Eversharp CA. Но в процесс вмешался бизнесмен Милтон Рейнольдс. Он осознал рыночный потенциал ручки, как только увидел ее на столе во время переговоров с менеджером одного из чикагских универмагов в 1945 году. Всего за четыре месяца он с помощью инженера Уильяма Хурнергарта модернизировал ручку, чтобы обойти патенты Биро, и выпустил ее в продажу раньше, чем это сделал официальный производитель. Менее чем за год было продано 2 млн ручек Reynolds Rocket. Затем на рынок вышли конкуренты, и началась «война шариковых ручек» - рекламная, патентная и ценовая. К 1950 году ручки стоимостью менее доллара наводнили рынок, и их низкое качество на короткое время даже привело к возвращению «перьев». Однако в 1960-х под натиском технического прогресса перьевые ручки все-таки сдали свои позиции, и на этот раз окончательно. В 1990 году произошла катастрофа рейса 5390 British Airways, который выполнялся на лайнере BAC-111. Во время полета вылетело стекло со стороны командира экипажа. Его вытянуло наружу. Второй пилот смог совершить благополучную посадку в Саутгемптоне. Несмотря на 21 минуту вне кабины, капитан остался жив. В 2003 году с мыса Канаверал была запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту. В 2010 году крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» разработки киевского ГП «Антонов» установил мировой рекорд. Украинский гигант перевез самый длинный груз в мире - лопасти ветряка длиной чуть более 42 метра каждая. Суммарный вес лопастей составил 15 тонн. Груз перевозили из Китая в Данию по заказу одной из ведущих логистических компаний. Рейс длился 12 часов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день мороженого, День разрисованных ладоней и День поперхальщиков.

Именины у Игната, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра и Николая.

11 июня

Во вторник также нет официальных международных праздников, но есть масса исторически значимых дат. К примеру, 11 июня 1742 года американский политик, журналист, ученый и изобретатель Бенджамин Франклин изобрел экономичную малогабаритную автономную печь для дома. Ее назвали - печь Франклина или Пенсильванский камин. Она стала одним из самых популярных изобретений Франклина, хотя он так ее и не запатентовал. В домашних печках XVIII века большая часть тепла бесполезно терялась в трубе. Тогда изобретатель решил использовать для стенок печи чугун, который обладает большей теплопроводностью. Новоизобретенный камин был одновременно и котлом, и радиатором. То есть, Франклину удалось уменьшить потери тепла, расход топлива и размеры печи. Кстати, Бенджамин Франклин был одним из лидеров войны за независимость США. Этот 15-ый из 17 детей в семье является одним из соавторов американской Конституции. Широко известно его высказывание: «Время – деньги». Портрет Франклина размещен на 100-долларовой купюре, хотя он не был президентом.

В 1770 году Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.

В 1793 году Роберт Хетерик из Пенсильвании запатентовал печь для плавки чугуна. Его изобретению не был присвоен номер, поскольку на заре патентования лишь фиксировалось описание изобретения и регистрировалось имя автора. В 1836 году огнем было уничтожено здание Патентного бюро. После пожара большую часть записей восстановить не удалось. В 1889 году американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

В 1895 году Чарльз Дюрея запатентовал первый в США автомобиль на бензиновом двигателе. На следующий год в Спрингфилде, штат Массачусетс, он наладил массовое производство машин. За год автопарк страны пополнялся 13 автомобилями. В 1930 году американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров. В 1955 году произошла крупнейшая в истории автоспорта катастрофа - на гонке в Ле-Мане. Обломки гоночного автомобиля влетели в толпу. Погибли 84 человека, включая гонщика Пьера Левага, 120 - получили ранения.

В 1965 году группа «The Beatles» получила орден Британской империи.

Неофициальные праздники - День неукротимой страсти, Международный день розового вина и День поиска новой звезды.

Именины у Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота и Феликса.

12 июня

В среду - Всемирный день борьбы с детским трудом, учрежденный Международной организацией труда. Он был впервые проведен в 2002 году. По данным МОТ, число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет 218 миллионов, причем 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Многие из работающих детей практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, то есть, остаются безграмотными, зачастую они не получают должного питания и ухода.

Еще 12 июня свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка Украины. День был учрежден указом президента в 2008 году. Поздравляем всех причастных к этому празднику!

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В этот день в 1849 году Льюисом Хаслеттом был запатентован противогаз. Изобретение называлось «Легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Но активная работа над усовершенствованием средств защиты дыхательных органов человека началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором. Однако они оказались ненадежным средством. Инженер Куммант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент. На изготовление такого противогаза ушло четыре месяца. В 1916 году в действующую армию была направлена первая партия противогазов. В ходе Первой мировой войны их было изготовлено около 11 миллионов. В 1897 году Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож. В 1909 году поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами - «Блерио XII». На нем Луи Блерио совершил полет вместе с Альберто Сантос-Дюмоном и Андре Фурнье. В 1920 году в этот день был официально открыт Панамский канал, но первое судно прошло через него в августе 1914 года. Потом движение было перекрыто из-за сильного оползня. Панамский канал избавил суда от необходимости следовать по Магелланову проливу, или вокруг мыса Горн, и коренным образом изменил направления ряда важнейших морских путей. Наибольшее значение он имеет для связей между восточным побережьем Америки и Дальним Востоком, а также между странами Латинской Америки. Путь сократился в 2,5-3 раза. 12 июня 1964 года Нельсон Мандела - южноафриканский государственный и политический деятель, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, был арестован за организацию акций сопротивления властям и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Роббен Айленд. На процессе он заявил, что его судят за стремление построить в Южной Африке демократическое общество, где все расы и народы жили бы в мире и гармонии. Его тюремное заключение вызвало возмущение демократической общественности по всему миру. Кампания в его защиту приобрела невиданные масштабы и превратилась в международную борьбу за отмену апартеида и изменение политической системы ЮАР.

В 1990 году Мандела вышел на свободу и спустя четыре года, победив на выборах в ЮАР, стал первым темнокожим президентом Южно-Африканской Республики. Он прослужил своей стране в этой должности пять лет. В 1993 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга Хоутон Эстейт в кругу семьи. Похороны прошли в родовой деревне Цгуну 15 декабря 2013 года. 2 февраля 2014 года состоялось публичное оглашение завещания Манделы. Состояние составило 46 млн рандов (4,13 млн долларов). Кроме того, 1,5 млн рандов и часть отчислений от будущих доходов были отписаны фонду семьи Манделы. Часть доходов была направлена Африканскому национальному конгрессу. Ближайшие служащие Манделы получили по 50 тысяч рандов (5 тысяч долларов) каждый. Еще четыре учебных заведения и несколько стипендионных фондов также получили по 100 тысяч рандов. В 1966 году в Киеве стартовала успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда инженера Владимира Веклича.

Неофициальный праздник - День гуляния с воздушным шариком.

Именины у Исаакия, Иоанна, Онуфрия, Никанора и Василия.

13 июня

В четверг - Международный день распространения информации об альбинизме, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Альбинизм - редкая неизлечимая генетическая аномалия. Ее причина - отсутствие в организме специального фермента - меланина. Чаще всего альбинизм передается по наследству, но изредка проявляется как осложнение после болезней. Альбинизм может быть как полным, так и частичным: депигментация волос и глаз или только глаз. По статистике, альбиносы рождаются в 6 раз чаще у африканцев, чем у европейцев. На 3 тысячи чернокожих младенцев приходится 1 альбинос. Люди с альбинизмом сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по всему миру. Альбинизм до сих пор неправильно понимают как в социальном плане, так и в медицинском. Нередко внешний вид людей, страдающих альбинизмом, становится объектом насмешек и ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий. Именно поэтому ООН призвала государства принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом.

В 1892 году в Киеве отправился в рейс первый электрический трамвай.

В 1920 году в Женеве открылся первый международный Конгресс феминисток.

В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Литве и Эстонии, только включенных в состав СССР, началась массовая депортация населения в Сибирь. Это коснулось более 20 тысяч человек, среди которых было свыше 2 тысяч детей младше 10 лет. Все они по распоряжению Сталина были арестованы без решения суда и депортированы. В основном это были семьи, члены которых занимали руководящие должности. Информация об этих событиях официальными властями СССР была засекречена. Близкие не имели ни малейшей возможности узнать, что случилось с депортируемыми. Ни одно учреждение, включая милицию, не предоставляло информацию. Лишь незначительная часть депортированных по окончанию Второй мировой войны вернулась на родину. В 1944 году президент Американской медицинской ассоциации Кретчмер осудил повсеместное использование витаминов как дорогое и бесполезное занятие.

Неофициальные праздники - День маленького путешествия, День куролесов, День рождения булавки и День швейной машинки.

Именины у Поликарпа, Антона, Романа, Николая, Люциана, Кристины, Бориса и Филиппа.

14 июня

В пятницу - Всемирный день донора крови. Он был учрежден в 2005 году в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) - австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови человека. Ежесекундно в мире у людей любого возраста и национальности возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. Между тем, остро нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения планеты. То есть, 62 страны обеспечивают запасы крови на 100%, благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. 14 июня - Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день - символ дружеских отношений между сетевыми блогерами. Блогер - человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение. Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети Интернет. Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога. Он проводится 31 августа.

В этот день в 1777 году Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США. 13 красно-белых полос обозначали тринадцать штатов США, первоначально объединившихся в 1776 году, а число звезд на синем поле флага соответствует числу штатов страны. В 1916 году американский президент Вудро Вильсон официально объявил 14 июня Днем американского флага.

В 1834 году Исаак Фишер-младший запатентовал наждачную бумагу. Главным в изобретении было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем впервые нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. В 1902 году пятеро друзей-американцев решили добыть корунд - особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916 году ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известной как Woterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей.

Известны случаи и нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в «Балете Наждачной бумаги» Морриса она использовалась в качестве музыкального инструмента.

В 1838 году на пути из города Саванна в порт Балтимора близ берегов Северной Каролины взорвались паровые котлы американского колесного парохода «Пьюласки». В результате чрезвычайного происшествия погибли 140 пассажиров и члены экипажа.

В 1839 году в Англии состоялась первая Королевская регата в Хенлее.

В 1847 году немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, ее назвали его именем.

В 1951 году в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - «UNIVAC 1».

В 1985 году в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».

В 1999 году Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

Неофициальный праздник - День кофейных зерен.

Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пеона, Гавриила и Павла.

15 июня

В субботу – Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, учрежденный ООН в 2011 году. Пожилых людей нередко можно отнести к категории незащищенных граждан. Именно поэтому Организация Объединенных Наций подняла вопрос о необходимости «вскрытия» тех проблем, которые могут возникнуть в жизни человека преклонного возраста. По данным ООН, к 2025 году их число достигнет 1,2 миллиарда.

15 июня - Всемирный день ветра. Инициаторы его проведения - Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения - привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество растет. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить массу проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.

Несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. 15 июня 1215 года группа восставших феодалов и духовенство при поддержке рыцарства и горожан вынудили английского короля Иоанна Безземельного подписать грамоту, получившую название «Великая хартия вольности». Этот документ, гарантирующий королевским подданным определенные привилегии и права, сохраняет в Великобритании законную силу и по сей день. Грамота написана латынью, состоит из преамбулы и 63 статей, содержит гарантии тех привилегий и свобод, которые составили фундамент британской системы управления. Из 63 параграфов хартии наиболее известен 12-й, запрещающий королю вводить налоги без согласия налогоплательщиков, и 39-й, лишающий короля права арестовывать граждан и изымать их имущество без законного приговора суда. «Великая хартия вольностей» стала символом ограничения королевской власти, а со временем рассматривалась как основополагающий закон страны. Она повлияла на политические и правовые идеи в Америке и сыграла главную роль в колониальный период ее истории, в ходе Американской революции, при составлении Конституции США. Две копии хартии в первоначальной редакции находятся в Британском музее в Лондоне, одна - в Линкольнском соборе, еще одна – в Солсберийском соборе.

15 июня 1667 года профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени впервые провел переливание крови. Страдающему лихорадкой 16-летнему юноше он влил 9 унций (около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя. Последующие попытки повторить успех Дени нередко приводили к трагическим последствиям, и переливание крови во Франции было запрещено. Настоящим прорывом в практике переливания крови стали эксперименты британского акушера Джеймса Бланделла, который в 1818 году спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. В течение 19 века его опыт использовался другими врачами, однако, несмотря на явный прогресс, процент неудачных переливаний оставался очень высоким, и эта процедура считалась крайне рискованным методом. В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл первые три группы крови – A, В и С. Вскоре к списку была добавлена и четвертая – AB. Эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области перекрестной совместимости крови. В 1907 году в Нью-Йорке было произведено первое переливание крови больному от здорового человека, с предварительной проверкой их крови на совместимость. Врач Рубен Оттенберг, производивший переливание, со временем обратил внимание на универсальную пригодность I группы крови.

В 1752 году американский политик, ученый и изобретатель Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии. В 1851 году молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе (США, штат Мэриленд) первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1867 году в Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые была проведена успешная операция по удалению желчного камня.

В 1869 году Джон Хайат в Олбани запатентовал целлулоид.

В 1878 году в США была сделана первая попытка производства подобия фильма: 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе.

В 1896 году произошло землетрясение в Японии близ Санрику. Возникшее гигантское цунами смыло город Минко, в море унесло 27 тысяч человек, разрушено было более 10 тысяч строений. В 2004 году в этот день был обнаружен первый сетевой вирус для мобильных телефонов - Cabir.

Неофициальные праздники – День мужских недостатков, Международный день прогулки, День придумывания новых созвездий и Международный день серфинга.

Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана.

16 июня

В воскресенье - День медицинского работника Украины, учрежденный указом президента в 1994 году. Профессия врача одна из самых старейших и самых благородных в мире. Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником! Мы благодарны вам за то, что в самые трудные минуты вы приходите на помощь и спасаете наши жизни. Желаем еще большей ответственности, сердечности и неравнодушия к пациентам.

Еще 16 июня – Международный день отца. Начали его праздновать в США. Сонора Смарт, в замужестве Додд, в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт. Она обратилась к местным властям с предложением учредить День отца, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 16 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах США. Затем День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

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Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства в мире отмечается Международный день африканского ребенка, известный также как День защиты детей Африки. Впервые его отметили в 1991 году. Дата выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы на юго-западной окраине Йоханнесбурга - Соуэто с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух последующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. Акции продолжались полгода. По официальным данным, с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.

Также в воскресенье - Международный день семейных денежных переводов. Он был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития – специальной структуры в рамках ООН. Отмечается с 2015 года. Казалось бы, какое отношение имеет сельскохозяйственное развитие к семейным денежным переводам? Дело в том, что этот Фонд изначально создавался в рамках ООН с целью осуществления помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности. Вынужденные покидать свою семью и страну, ехать на заработки в зарубежье люди, которых называют трудовыми мигрантами, регулярно отправляют домой денежные переводы. В Украине их сумма достигла рекорда: если в 2018 году украинцы перевели из-за границы 11,6 млрд долларов, то в 2019 году эта сумма может вырасти до 12,2 млрд долларов. Таков прогноз Нацбанка. Но, несмотря на увеличение поступлений валюты в Украину, нельзя забывать, что огромная внешняя миграция, в том числе высококвалифицированных работников, вместе со старением населения, является значительным вызовом для Украины. А по данным Министерства социальной политики, за границей на постоянной основе находятся 3 миллиона 200 тысяч украинских трудовых мигрантов.

16 июня - один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Дата праздника зависит от Светлой Пасхи Воскресения Христова. Поскольку в этом году мы отмечали этот большой праздник 28 апреля, то Святая Троица будет праздноваться на пятидесятый день после нее. Вот почему Троицу еще называют Пятидесятницей. Так как и Пасха всегда отмечается в воскресенье, Троица - также воскресный праздник. Ввиду этого, украинцы 17 июня, в понедельник, получают дополнительный выходной. В этот день в 1874 году была открыта Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете - один из мировых центров экспериментальной физики, биологии и других фундаментальных исследований. Основана она была в 1871 году.

16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд, заручившись поддержкой группы финансистов, основал собственную автомобильную фирму «Форд мотор компани». Главной целью изобретателя было превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. Поначалу компания Форда занималась производством автомобилей с двух-, четырех-, а впоследствии и шестицилиндровыми двигателями. Всего было выпущено 7 моделей. В 1908 году Форд выпустил восьмую модель - «T». Это был надежный и недорогой автомобиль. В год своего выпуска «Форд-Т» стоил 825 долларов, а уже к 1912 году стоимость автомобиля составляла всего 375 долларов, что сделало его самым доступным средством передвижения в Америке. Автомобиль Форда был прост в управлении, не требовал сложного технического обслуживания и мог ездить даже по бездорожью. В 1919 году Генри Форд и его сын Эдсел выкупили акции предприятия и стали единственными владельцами фирмы. В том же году Эдсел унаследовал от отца пост президента компании. Однако после скоропостижной кончины сына в 1943 году, Генри Форду вновь пришлось возглавить фирму. В сентябре 1945 года Генри Форд передал полномочия своему старшему внуку, Генри Форду II. В 1946 году Генри Форд-старший был удостоен почетной госпремии, а Американский институт нефти вручил ему золотую медаль за заслуги перед обществом. Компания, производящая автомобили под маркой «Ford», сегодня является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.

Также в 1903 году в США была зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола». История следующая: в 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Калеб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар во время Первой мировой войны компания обанкротилась. В результате Брэдхему пришлось раскрыть секрет изготовления сиропа и подтвердить истинность этой информации под присягой в суде. Через восемь лет компания обанкротилась вторично. Однако, во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента - «Кока-Колы». Пепси начали продавать в бутылках по 12 унций по цене 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объемом 6 унций также стоила 5 центов. Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком № 2 после «Кока-Колы». В 1943 году 54-летний Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. В этом браке он прожил более 30 лет, вырастив восьмерых детей. Вот как это случилось: в 1942 году Чарли Чаплин искал актрису на главную роль в фильме «Призрак и действительность». Ему предложили познакомиться с 17-летней Уной О’Нил, дочерью известного американского драматурга Юджина. Эта встреча оказалась для него судьбоносной. 16 июня 1943 года, несмотря на протесты отца невесты, Чаплин и Уна поженились. После этого Юджин О’Нил прекратил с дочерью всякие отношения. Хотя Чарли тогда было уже за пятьдесят, ни возраст жениха, ни его маленький рост не смущали Уну. Она заявила, что не желает делать карьеру актрисы и хочет посвятить себя семье. Уна родила Чаплину троих сыновей - Кристофера, Евгения и Майкла и пятерых дочерей - Джеральдину, Джозефину, Джоану, Викторию и Анну-Эмилию. Последняя девочка появилась на свет, когда великому комику было 72 года. В 1963 году стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту - первой в мире женщиной-космонавтом.

Неофициальные праздники - День чекушки, Международный день морской черепахи и День отправления в дальнее плавание бумажных корабликов.

Именины у Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла и Михаила.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная