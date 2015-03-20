В мире сегодня отмечают международный день счастья

В честь этого организация предложила всем желающим рассказать о песнях, которые вызывают у них улыбку, сопроводив их хештегом #HappySoundsLike. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Из этих композиций был составлен "плей-лист счастья".

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выбрал песню "Signed, Sealed, Delivered" Стиви Уандера.

Читайте такжеПозитивные эмоции влияют на состояние иммунитета

Международный день счастья был учрежден для продвижения идеи, в соответствии с которой счастье должно быть задачей государственной политики, а не только личной целью каждого человека.