В мире сегодня отмечают международный день счастья
07:49, 20 марта 2015Общество
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Сегодня отмечают международный день счастья, учрежденный генеральной ассамблеей ООН в 2012 году.
Международный день счастья был учрежден в 2012 году / ТСН
В честь этого организация предложила всем желающим рассказать о песнях, которые вызывают у них улыбку, сопроводив их хештегом #HappySoundsLike. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Из этих композиций был составлен "плей-лист счастья".
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выбрал песню "Signed, Sealed, Delivered" Стиви Уандера.
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Международный день счастья был учрежден для продвижения идеи, в соответствии с которой счастье должно быть задачей государственной политики, а не только личной целью каждого человека.
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