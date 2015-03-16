В ООН решили составить "плейлист счастья"

Организация Объединенных Наций составляет «плейлист счастья» к 20 марта — Международному дню счастья, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

«В этот день с помощью музыки — универсального языка — мы хотим показать солидарность с миллионами людей по всему миру, страдающих от нищеты, ущемления прав, гуманитарного кризиса и влияния ухудшения окружающей среды и смены климата», — объяснил Генсек ООН Пан Ги Мун.

В состав плейлиста войдут песни Эда Ширана, Дэвида Гетты, Джона Ледженда, Джеймса Бланта. Генсек ООН предложил включить в список композицию Стиви Уандера Signed, Sealed, Delivered.

Читайте такжеУкраина обратилась в ООН с официальным запросом на введение миротворцев

За кампанию отвечает 18-летний поп-исполнитель Коди Симпсон, который предложил своим фанатам выкладывать варианты для списка в Twitter с хештегом #HappySoundsLike. 20 марта Симпсон выберет пять из предложенных песен и включит их в официальный список.

«Я счастлив участвовать в такой прекрасной программе, которая повышает осведомленность людей о Международном дне счастья. Надеюсь, каждый поделится песней, которая делает его счастливее», — сказал Симпсон.

Международный день счастья стали отмечать в 2012 году, чтобы поддержать идею поиска счастья как одну из основных жизненных целей.