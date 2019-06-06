Умер известный украинский писатель
11:45, 06 июня 2019Общество
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В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины.
Мушкетика не стало 6 июня / фото wikipedia.org
В возрасте 90 лет умер известный украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook публицист Михаил Сидоржевский.
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"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал он.
Причины смерти писателя пока неизвестны.
Юрий Мушкетик родился на Черниговщине. За свою жизнь написал ряд романов, повестей и пьес. Он - автор таких романов как "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" и многих других.
В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины.
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