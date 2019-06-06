Экс-начальника полиции Киевщины после скандала с убитым мальчиком отправили в район ООС

Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил направить его в командировку в зону ООС после задержания в городе Переяслав-Хмельницкий двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка.

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов назначен руководителем полицейских сил в составе операции Объединенных сил (ООС).

Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту», - сообщил Аброськин.

По его данным, в составе сил ООС постоянно несет службу более тысячи сотрудников Национальной полиции. Аброськин добавил, что основная задача полицейских в зоне ООС - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.

Читайте такжеКнязев объяснил, почему не уволил председателя полиции Киевщины

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.

После убийства ребенка Ценов подал рапорт об отставке и попросил направить его в командировку в зону ООС. Его отстранили от должности, но не уволили со службы в полиции.