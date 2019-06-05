Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: ГБР проверит, не скрывали ли медики преступление

Госбюро выяснит, насколько квалифицированно была оказана раненому мальчику медицинская помощь.

Государственное бюро расследований проверит медиков, которые на протяжении 6 часов после приема раненого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова не сделали рентген-исследование, на предмет сокрытия преступления.

Об этом заявил глава ГБР Роман Труба на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов по факту убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком, передает "Украинская правда".

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"По поводу сокрытия преступления. Такие сведения уже внесены. Нами расследуется уголовное производство по ст. 396 УК (Сокрытие преступления)", - сказал Труба.

"В том числе в этом производстве, благодарю за предложение, будут проверены действия медиков по оказанию надлежащей медицинской помощи. Думаю, после проведения экспертизы нами будет поставлен такой вопрос экспертам, и мы получим ответ, квалифицированно ли была оказана помощь, и не повлияло ли это на его (мальчика – УНИАН) дальнейшее состояние", - добавил Труба.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Как выяснили СМИ, раненый Кирилл Тлявов пять часов ждал помощи нейрохирурга. Когда же нейрохирург приехал, ребенку сделали трепанацию черепа. Поняв, что там пуля и своими силами они не справятся, мальчик был доставлен уже в Киев.