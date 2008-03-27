Хорошковский подписал меморандум с нефтетрейдерами

Председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и руководители десяти компаний, работающих на рынке нефти и нефтепродуктов, 26 марта подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, согласно заключенной договоренности участники рынка нефти и нефтепродуктов, в частности, обязуются предоставлять таможенной службе:

- информацию об объемах ввоза нефтепродуктов в режиме импорта на последующие периоды;

- информацию внешнеторговых и/или биржевых организаций о стоимости энергоносителей, сложившейся на мировом рынке (биржевые котировки нефти и нефтепродуктов, публикуются в издании PLATT’S или других изданиях);

- количественно выраженную информацию относительно принципов формирования стоимости нефтепродуктов в сроки, которые объективно обусловлены колебанием цен на украинском и мировом рынках нефтепродуктов при таможенном оформлении.

В свою очередь, таможенная служба обязуется оперативно реагировать на заявления и обращения участников рынка нефти и нефтепродуктов.

Данный меморандум является открытым для организации сотрудничества с другими участниками рынка нефти и нефтепродуктов, он не налагает никаких юридических, финансовых или других обязательств на стороны, кроме четко обусловленных в нем.

Меморандум вступает в силу с момента даты подписания и остается действующим на протяжении одного года. В случае взаимного согласия действие Меморандума может быть продолжено.