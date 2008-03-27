Хорошковский подписал меморандум с нефтетрейдерами
Участники рынка обязуются...
|Валерий ХОРОШКОВСКИЙ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, согласно заключенной договоренности участники рынка нефти и нефтепродуктов, в частности, обязуются предоставлять таможенной службе:
- информацию об объемах ввоза нефтепродуктов в режиме импорта на последующие периоды;
- информацию внешнеторговых и/или биржевых организаций о стоимости энергоносителей, сложившейся на мировом рынке (биржевые котировки нефти и нефтепродуктов, публикуются в издании PLATT’S или других изданиях);
- количественно выраженную информацию относительно принципов формирования стоимости нефтепродуктов в сроки, которые объективно обусловлены колебанием цен на украинском и мировом рынках нефтепродуктов при таможенном оформлении.
В свою очередь, таможенная служба обязуется оперативно реагировать на заявления и обращения участников рынка нефти и нефтепродуктов.
Данный меморандум является открытым для организации сотрудничества с другими участниками рынка нефти и нефтепродуктов, он не налагает никаких юридических, финансовых или других обязательств на стороны, кроме четко обусловленных в нем.
Меморандум вступает в силу с момента даты подписания и остается действующим на протяжении одного года. В случае взаимного согласия действие Меморандума может быть продолжено.