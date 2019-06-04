"Безнаказанность убивает": под МВД проходит массовая акция протеста (видео)

Люди собрались из-за гибели 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Во вторник, 4 июня, в 19:00 во многих украинских городах стартовала акция протеста "Безнаказанность убивает".

Люди собрались из-за гибели 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком на Киевщине. Там двое пьяных работников патрульной полиции устроили стрельбу по жестянкам. Одна из пуль попала мальчику в голову. Медики боролись за его жизнь, однако 3 июня он скончался в больнице.

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В Киеве возле здания МВД сначала звучали колыбельные песни, люди шли с фотографиями, игрушками, рисунками, свечами. Об этом говорится в ТСН.

Активисты зажгли файеры и дымовые шашки - они требуют отставки высокопоставленных чиновников МВД и Нацполиции.

Под Министерством внутренних дел в Киеве собралось около 200 человек..

В Переяславе-Хмельницком начало акции запланировано на 20:00.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.