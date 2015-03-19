Сегодня Карпаты, Прикарпатье и Буковину заметет снегом
09:33, 19 марта 2015Общество
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Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.
Синоптики обещают сильный мокрый снег / flickr.com/photos/livandphileas
Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге в Карпатах, Прикарпатье и на Буковине.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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«Днем 19 марта в Карпатах, Прикарпатье и в Черновицкой области сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега», - говорится в сообщении.
На Буковину вернулась зима
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