Сегодня Карпаты, Прикарпатье и Буковину заметет снегом

Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге в Карпатах, Прикарпатье и на Буковине.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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«Днем 19 марта в Карпатах, Прикарпатье и в Черновицкой области сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега», - говорится в сообщении.