Упрощена регистрация препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза
16:14, 18 марта 2015Общество
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Кабинет министров принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Квиташвили рассказал об упрощении регистрации некоторіх лекарств / Фото УНИАН
Об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.
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"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал министр.
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