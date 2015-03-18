Упрощена регистрация препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза

16:14, 18 марта 2015
Общество
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Кабинет министров принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Квиташвили рассказал об упрощении регистрации Фото УНИАН

Об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.

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"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал министр.

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