На Луганщине за сутки задержали 4 боевиков "ЛНР"

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай.

Согласно сообщению, бойцы батальона "Кировоград" в районе с. Камышеваха Попаснянского района задержали гражданина 1981 г.р., который принимал участие в незаконном вооруженном формировании "ЛНР".

"Того же дня бойцы этого батальона и дорожно-патрульной службы УМВД в Винницкой области в г. Золотое Попаснянского района задержали двух мужчин 1975 г. и 1989 г.р., которые принимали участие в незаконном вооруженном формировании "ЛНВ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, также в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Луганска 1987 г.р., который воюет на стороне так называемой "ЛНР". Эти факты зарегистрированы. Проводятся проверки.

Как сообщал УНИАН, за сутки, 13 марта, в Луганской области разоблачили и задержали 8 жителей региона, которые участвуют в незаконных военных формированиях террористической организации "ЛНВ".