За сутки на Луганщине задержали 8 боевиков

За вчерашние сутки, 13 марта, сотрудники ГУМВД в Луганской области разоблачили и задержали 8 жителей региона, которые участвуют в незаконных военных формированиях террористической организации "Луганская народная республика".

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, вчера сотрудники отдела уголовного розыска Лисичанского городского отдела милиции задержали по месту жительства граждан 1990 г.р., 1983 г.р., 1991 г.р., которые принимают участие в незаконном вооруженном формировании ЛНР.

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Также 13 марта сотрудники сектора уголовного розыска Рубежанского горотдела милиции и УМВД в Хмельницкой области, в ходе мониторинга социальных сетей, установили факт причастности к незаконному вооруженному формированию местных жителей 1984 г.р., 1990 г.р. и 1981 г.р.

Также вчера на блокпосту в Краснянке Кременского района был задержан житель г. Антрацит 1955 г.р., который участвует в незаконном вооруженном формировании ЛНР. А сотрудники ГУМВД в Волынской области во время несения службы на блокпосту в с. Булавиновка Новопсковского района, в ходе проведения проверки лиц и транспортных средств, которые двигались из Старобельска в пгт Новопскова, задержали гр. 1975 г.р., (житель. Северодонецк), который участвует в незаконном вооруженном формировании ЛНР.

Данные факты зарегистрированы. Проводится проверка.