Убийство 5-летней девочки на Житомирщине: суд арестовал мать ребенка

Рассмотрение ходатайства об аресте отца, который нанес ребенку смертельные побои, перенесено на завтра.

Королевский районный суд города Житомира сегодня постановил взять под стражу мать, подозреваемую в совершении убийства своей 5-летней дочери.

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Об этом сообщается на сайте прокуратуры Житомирской области. Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей второму подозреваемому - отцу перенесено на 30 мая.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства будет дана оценка действий должностных лиц власти и местного самоуправления относительно возложенных на них обязанностей по обеспечению прав 5-летнего ребенка. Досудебное расследование проводит Овручское отделение полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году по решению суда Дарью Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав, девочка некоторое время проживала в приемной семье. Впоследствии суд вернул ребенка биологическим родителям, которые из-за алкогольной зависимости лишены родительских прав в отношении двух других детей.

В августе 2018 года во время семейного конфликта отец нанес девочке смертельные травмы, затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Информация о том, что в селе Листвин Овручского района Житомирской родители могли убить свою 5-летнюю дочь, поступила в полицию только 27 мая этого года.

В Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по факту служебной халатности работников социальных служб (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).