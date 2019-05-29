В ГБР планируют осенью назначить первых оперативных работников

В ближайшее время будут объявлены соответствующие конкурсы.

В Государственном бюро расследований планируют осенью назначить первых оперативных работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время слушаний в комитете "Деятельность ГБР, состояние выполнения возложенных на Государственное бюро расследований задач и соблюдение им законодательства, прав и свобод гражданина" сказал директор Бюро Роман Труба.

"Только 22 апреля этого года нам открыли двери для объявления конкурса, для проведения конкурса на работников оперативных подразделений", - напомнил он и добавил, что согласно старой редакции законодательства, в ГБР не была предусмотрена должность оперативного работника.

Так, отметил Труба, в ближайшее время будут объявлены соответствующие конкурсы.

"И планируем осенью уже назначить первых оперативных работников", - добавил директор ГБР.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований" (№5395-д).

Изменениями, среди прочего, ГБР разрешается осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Принятым документом в законе "О Государственном бюро расследований" определено, что ГБР и его уполномоченные должностные лица в целях исполнения возложенных на них задач осуществляют на основаниях и в порядке, установленных законом, гласные и негласные оперативно-розыскные, оперативно-розыскную деятельность, следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к подследственности ГБР.

Также законом установлены требования к кандидатурам на должности директоров территориальных органов Государственного бюро расследований и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР.